У МЧС возникли вопросы по подготовке к половодью в Оренбуржье

Паводок в Оренбургской области изначально прогнозировался как аномальный. Об этом заявил начальник главка МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, находящийся в регионе, сообщает ТАСС.

«Паводок [в Оренбургской области] прогнозировался достаточно аномальным. При этом принятие мер всеми органами власти, не только муниципального образования [повлияло на развитие ситуации]», — отметил он.

По словам Синькова, специалисты приняли ряд важных шагов, которые и позволили уменьшить негативные последствия от паводка для жителей области.

Глава регионального управления МЧС уточнил, что сотрудники провели в том числе оценку снегозапаса, замерили уровень промерзания почвы, а также проверили готовность гидротехнических сооружений на территории того или иного региона к паводку.

Он добавил, что необходимо комплексно установить причины паводка, среди которых есть и заиление русел рек. К тому же весеннее половодье в Оренбургской области многие годы проходило спокойно, констатировал Синьков.

До этого в администрации города заявили, что уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга приближается к критической отметке.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.