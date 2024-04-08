Полиция Петербурга провела рейд по мигрантам и выявила нарушения

Правоохранители Петербурга провели масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщается на сайте главка МВД по региону.

Полицейских выставили на основных трассах, по которым можно попасть в город. Всего сотрудники ведомства проверили более пяти тысяч человек, среди них оказалось 1,5 тыс. иностранцев. В результате полицейские нашли множество правонарушений, из которых около 200 – нарушения миграционного законодательства.

В результате рейда было возбуждено 12 уголовных дел. Большинство из них связаны с незаконным оборотом запрещенных веществ.

В мероприятиях принимали участие почти 500 человек и более 200 сотрудников Росгвардии. Подобные проверки планируют проводить регулярно.

До этого из Москвы выдворили более 400 мигрантов в период первой рабочей недели после теракта в «Крокус Сити Холле». Всего проверили 1509 случаев, в некоторых из них назначили штрафы. Сумма взыскания варьировалась от пяти до семи тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске десятки иностранцев парализовали работу психиатрической больницы.