Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция Петербурга провела рейд по мигрантам и выявила нарушения

В Петербурге во время рейда МВД выявили около 200 нарушений миграционных законов

close
100%
Shutterstock

Правоохранители Петербурга провели масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщается на сайте главка МВД по региону.

Полицейских выставили на основных трассах, по которым можно попасть в город. Всего сотрудники ведомства проверили более пяти тысяч человек, среди них оказалось 1,5 тыс. иностранцев. В результате полицейские нашли множество правонарушений, из которых около 200 – нарушения миграционного законодательства.

В результате рейда было возбуждено 12 уголовных дел. Большинство из них связаны с незаконным оборотом запрещенных веществ.

В мероприятиях принимали участие почти 500 человек и более 200 сотрудников Росгвардии. Подобные проверки планируют проводить регулярно.

До этого из Москвы выдворили более 400 мигрантов в период первой рабочей недели после теракта в «Крокус Сити Холле». Всего проверили 1509 случаев, в некоторых из них назначили штрафы. Сумма взыскания варьировалась от пяти до семи тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске десятки иностранцев парализовали работу психиатрической больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами