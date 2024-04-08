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В Орске произошел прорыв дамбы еще на одном участке

ТАСС: в Орске возле поселка Лесоторговый произошел новый прорыв дамбы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Орске Оренбургской области возле поселка Лесоторговый произошел очередной прорыв дамбы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, жители поселка экстренно эвакуируются.

До этого в Орск Оренбургской области были направлены военные инженеры Минобороны РФ для борьбы с паводком. В регион прибыли 100 военных и 18 единиц спецтехники для оказания помощи в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал.

Также замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявлял, что количество подтопленных весенним половодьем домов на территории России будет увеличиваться.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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