Стало известно, на сколько подорожал шашлычный набор в России в 2024 году

Стоимость набора для приготовления шашлыка в 2024 году выросла на 10-25%. Об этом в интервью РИАМО рассказал доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Больше всего, по его словам, увеличилась стоимость курицы и свинины.

Для подсчета эксперт взял за основу традиционный рецепт шашлыка, в который входит 1,5 килограмма мяса и маринад: лук репчатый 0,5 кг, соль, перец и уксус.

Он привел официальные данные Росстата, согласно которым, наибольший рост цен в феврале 2024 (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) произошел на курятину — на 23,7%, или на 73 рубля, и свинину — на 15,4%, или на 90 рублей.

Стоимость шашлыка из говядины, по его словам, выросла на 10,6%, или на 105 рублей. При этом меньше всего подорожал шашлык из красной рыбы — на 5,5%, или 87 рублей, добавил Морковкин.

Доцент кафедры информатики Российского экономического университета им. Плеханова Александр Тимофеев до этого сообщил, что в 2024 году пикник с шашлыком из курицы или свинины обойдется москвичам по меньшей мере в 2,2 тыс. рублей.

По оценке эксперта, шашлык из баранины или говядины будет стоить дороже — порядка 3 тыс. рублей, а шашлык-ассорти из разных видов мяса с печеными овощами выйдет приблизительно в 3 тыс. рублей за 2–3 кг.

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