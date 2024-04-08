В Дзержинске горит завод «Пластик»

МЧС сообщило о пожаре на площади 400 кв. м в промзоне Дзержинска. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

Сообщается о возгорании на третьем этаже завода «Пластик». С места происшествия эвакуированы 124 человека, одна женщина пострадала.

«В 11:35 объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 кв. м. Работы по полной ликвидации последствий пожара продолжаются», — заявили в МЧС.

К борьбе с огнем на месте привлечены 15 единиц техники и 56 специалистов МЧС России.

Ранее в бетонном колодце в промзоне Уфы загорелась нефтяная пленка.