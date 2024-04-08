Россияне смогут проверить свои цифровые навыки в конкурсе Сбера

Сбер объявил о старте второго этапа конкурса «Цифровой марафон», в рамках которого любой желающий россиянин старше 18 лет сможет проверить свои цифровые навыки, сообщает пресс-служба Сбера.

Задания в конкурсе имеют разный уровень сложности – «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт».

Участникам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и выбрать дату прохождения теста (13 или 21 апреля).

На уровне «Новичок» участники смогут проверить знание принципов устройства IT-сферы. На уровне «Исследователь» предстоит показать начальный уровень программирования и понимание работы с искусственным интеллектом, а на «Эксперте» задания ориентированы на выпускников профильных вузов и программистов.

После онлайн-тестирования участникам предстоит пройти цифровой диктант с 22 апреля по 24 мая.

«Каждый этап ″Цифрового марафона″ помогает оценить свои цифровые навыки с разных сторон. Это отличный шанс понять, в какой области IT не хватает знаний, и подтянуть их», — отметил директор «Школы 21» Александр Федяков.

«Цифровой марафон» проводят Сбер и «Школа 21». Конкурс включает онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве.