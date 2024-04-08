Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичи могут принять участие в опросе о поезде будущего в метро

Метрополитен Москвы и «Москва 24» запустили опрос о поезде будущего

close
100%
Shutterstock

Жители Москвы могут принять участие в опросе «Каким вы видите поезд будущего?». Его запустили столичный метрополитен и «Москва 24».

Отдать свой голос можно в Telegram-канале Дептранса столицы до 16 апреля.

«Каждый сможет предложить свои идеи: как еще повысить комфорт в поездах следующих моделей и какие сервисы там нужны», – отметила заместитель начальника московского метро Юлия Темникова.

Главный редактор «Москвы 24» Дмитрий Щугорев уточнил, что предложенные гражданами идеи будут использовать при моделировании обновленного состава «Москва-2030».

«Вообще эта история в мире если не уникальная, то редкая. Когда создание столь сложного инновационного продукта начинается с того, что вопрос: «Каким вы видите поезд будущего?» – задают не только дизайнеру и разработчику, как это обычно бывает в автомобильном и авиационном бизнесе, а каждому москвичу», — подчеркнул он.

В феврале директор Передовых инженерных школ Олег Покусаев до этого говорил, что Москва продолжает улучшать закупаемый подвижной состав для метрополитена — в столице учитывают как пожелания пассажиров, так и сотрудников метро, работа над внедрением новых улучшений идет постоянно.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о запуске нового поезда на Замоскворецкую линию метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами