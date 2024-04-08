Москвичи могут принять участие в опросе о поезде будущего в метро

Жители Москвы могут принять участие в опросе «Каким вы видите поезд будущего?». Его запустили столичный метрополитен и «Москва 24».

Отдать свой голос можно в Telegram-канале Дептранса столицы до 16 апреля.

«Каждый сможет предложить свои идеи: как еще повысить комфорт в поездах следующих моделей и какие сервисы там нужны», – отметила заместитель начальника московского метро Юлия Темникова.

Главный редактор «Москвы 24» Дмитрий Щугорев уточнил, что предложенные гражданами идеи будут использовать при моделировании обновленного состава «Москва-2030».

«Вообще эта история в мире если не уникальная, то редкая. Когда создание столь сложного инновационного продукта начинается с того, что вопрос: «Каким вы видите поезд будущего?» – задают не только дизайнеру и разработчику, как это обычно бывает в автомобильном и авиационном бизнесе, а каждому москвичу», — подчеркнул он.

В феврале директор Передовых инженерных школ Олег Покусаев до этого говорил, что Москва продолжает улучшать закупаемый подвижной состав для метрополитена — в столице учитывают как пожелания пассажиров, так и сотрудников метро, работа над внедрением новых улучшений идет постоянно.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о запуске нового поезда на Замоскворецкую линию метро.