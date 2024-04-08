В шаурме из Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили опасные бактерии

Опасные бактерии обнаружили в шаурме, продаваемой в Москве и Санкт-Петербурге, в одном из образцов нашли золотистый стафилококк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Золотистый стафилококк S. aureus обнаружили в шаурме от гипермаркета «Ашан». Специалисты предупреждают, что эта бактерия может быть смертельно опасной. В продукции «Ашан» и Chef Doner также обнаружены листерии.

Употребление продуктов с листериями или стафилококком может привести к развитию пищевой токсокоинфекции или листериоза, отметили в Роскачестве.

Больше всего нарушений организация выявила в части санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии. Согласно исследованию, только в двух точках из 29 шаурма была без нарушений по этому показателю. Кишечную палочку обнаружили в продукции от Ozon fresh, Restoria, «Вкусвилл», Dostaевский, «Мираторг», «Глобус», «Самая вкусная шаурма», Chef Doner, «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Шаверно», «Кручу верчу», «Просто Вася» и «Super кебаб».

Врач-инфекционист Анастасия Новикова объяснила, что наличие кишечной палочки говорит о плохом санитарном состоянии производства, фекальном загрязнении либо о нарушении условий перевозки и хранения продуктов.

Ранее в Братске более 100 человек отравились шаурмой.