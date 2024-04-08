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Россиянин сорвал флаг России со стены, смял, бросил в отделение для обуви и был осужден

В Иркутской области мужчину осудили за надругательство над флагом России

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Shutterstock

Житель Иркутской области стал фигурантом уголовного дела после надругательства над флагом России. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

По версии правоохранителей, испытывающий ненависть к стране мужчина сорвал флаг РФ со стены помещения спортивной школы олимпийского резерва, смял и бросил в шкаф, в отдел для обуви.

Следователи также выяснили, что россиянин оставлял в соцсетях комментарии, в которых содержалась пропаганда терроризма и публичное его оправдание. Помимо этого, в сообщениях усмотрели реабилитацию нацизма.

В результате мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы, их он проведет в колонии общего режима. Также ему запретили заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.

До этого в Смоленской области мужчину задержали за реабилитацию нацизма. По версии следователей, россиянин опубликовал на своей странице видео, в котором автор подвергает сомнению установленные во время международного военного трибунала факты.

Ранее в Петербурге американца обвинили в реабилитации нацизма.

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