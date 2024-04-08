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В России анонсировали выпуск вакцины для профилактики туберкулеза

Фтизиатр Богородская: вакцина для профилактики туберкулеза появится в 2026 году

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Depositphotos

Вакцина для профилактики туберкулеза может появиться в 2026 году, препарат «ГамТБвак» разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом ДЗМ, главный внештатный фтизиатр Депздрава Москвы Елена Богородская.

По ее словам, на данный момент вакцина проходит третью фазу клинических испытаний, которые проводятся в московском центре борьбы с туберкулезом.

«Мы участвуем во многоцентровом исследовании по всей России. Так что мы надеемся, что она года через два на рынок должна выйти. Эта вакцина обречена на успех. Она для профилактики туберкулеза у взрослых. Показания пока что отрабатываются, но совершенно точно она будет назначаться и пациентам, которые перенесли туберкулез, чтобы у них не было рецидива, либо ещё в каких-то иных случаях, которые как раз сейчас отрабатываются», — сообщила Богородская.

Ученые из университета Претории (Южная Африка) до этого разработали специальный пластырь, который может обнаруживать на поверхности кожи некоторые химические вещества, выделяемые бактериями — возбудителями туберкулеза.

Ранее была обнаружена связь между туберкулезом и высоким риском развития рака.

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