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Во время эвакуации россиян из затопленного села перевернулась лодка с детьми

В Самарской области во время эвакуации перевернулась лодка с детьми

В Самарской области лодка с детьми перевернулась во время эвакуации из затопленного села. Об этом сообщает 63.ru.

По информации издания, инцидент произошел 7 апреля во время эвакуации людей из затопленного села Полудни. Спасательная лодка, в которой, предварительно, находились трое взрослых и двое детей, налетела на дерево и перевернулась. Находившаяся там девушка сняла произошедшее на видео. На кадрах видно, как люди погружаются в воду, хватаясь за ветки.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает 63.ru. Отмечается, что никто из пассажиров лодки на данный момент не заболел.

По информации Telegram-канала Shot, люди провели в ледяной воде около часа. Очевидцы подозревают, что водитель лодки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Самарской области опрокинулся автобус с пассажирами.

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