«Обнаружено ухо, нос найти не удалось»: в Якутии россиянин напал на жену с ножом

Житель Якутии стал фигурантом уголовного дела после конфликта с супругой. Об этом сообщает «Якутск Вечерний».

Инцидент произошел в Олекминске. По данным источника, неоднократно судимый муж приревновал женщину, напал на нее и отрезал ей нос и ухо. После инцидента россиянку оперативно госпитализировали.

Супруга пострадавшей задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений с особой жестокостью.

Как сообщает Ясиа со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в семье четверо детей. В день инцидента мужчина подкараулил жену во дворе, когда она возвращалась с ночной смены. Пострадавшая работает медсестрой.

«На месте было обнаружено ухо потерпевшей, нос найти не удалось», — поделился собеседник.

Он также добавил, что причиной нападения могло стать желание россиянки развестись.

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