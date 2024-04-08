В Челябинске пьяная 19-летняя девушка протаранила 10 машин

В Челябинске девушка на Porsche Cayenne спровоцировала массовое ДТП и получила административный протокол. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на парковке ЖК, на Набережной Героя России Кислова. По версии правоохранителей, 19-летняя местная жительница протаранила десять автомобилей. При этом она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Все машины были повреждены. Во время аварии никто не пострадал. В отношении девушки составили административный материал.

«Санкция статьи предусматривает административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в 30 тысяч рублей», — поделились в Госавтоинспекции.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят все необходимые мероприятия и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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