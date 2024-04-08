В ассоциации рыбопромышленников оценили, почему россияне редко едят рыбу

Россияне редко едят рыбу, хотя и осознают, что это полезный продукт, из-за ее высокой стоимости. Об этом kp.ru рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Рыба — это тот продукт, от которого большинство потребителей отказывается в первую очередь при сокращении доходов. Например, в 2010-2013 годах доходы россиян росли быстрее, чем цены, и потребление рыбопродукции тоже росло. В 2015-2016 годах реальные располагаемые доходы снизились, а цены подросли, результат — потребление стало меньше. В 2017-2021 годах цены и реальные располагаемые доходы двигались параллельными курсами. Потребление стало оживать», — отметил эксперт.

По его мнению, чтобы снизить стоимость рыбы в России, нужно распространить программу субсидирования перевозки продукции по железной дороге. Сейчас она работает только на перевозку продукции из минтая, однако так можно доставлять сельдь, горбушу и иваси, считает Зверев. Кроме того, он предложил расширить государственные и муниципальные закупки и создавать современную логистическую инфраструктуру.

Ученые из Кембриджского университета до этого выяснили, что тихоокеанский и перуанский анчоус, атлантическая сельдь, скумбрия, килька и путассу (род рыб семейства тресковых) содержат больше витамина В12, железа и омега-3, чем лосось.

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