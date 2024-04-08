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Неизвестные кинули коктейли Молотова на здание посольства РФ в Литве

На территорию посольства РФ в Литве две ночи подряд бросали коктейли Молотова

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Посольство России в Литве/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России в Вильнюсе. Об этом сообщил представитель департамента полиции Рамунас Матонис, передает ТАСС.

Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения, а также постоянно дежурящими около здания дипмиссии полицейскими.

В полиции заявили, что из людей никто не пострадал, на стене здания посольства остались следы огня и дыма.

В настоящее время ведется следствие с целью выяснения обстоятельств произошедшего и установления личностей злоумышленников.

В марте сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Барнауле, задержав трех человек, пришедших с коктейлями Молотова к избирательному штабу за день до начала выборов президента России.

В том же месяце неустановленный мужчина атаковал коктейлями Молотова посольство России в Молдавии, которое находится в Кишиневе.

Ранее жительницу Петербурга арестовали за попытку поджога избирательного участка.

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