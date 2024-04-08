Увеличилось число пострадавших в ДТП в Самарской области

Число пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом в Кинельском районе Самарской области увеличилось до 26. Об этом сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

Два человека погибли. Четырем из 26 пострадавших была оказана амбулаторная помощь, остальные госпитализированы в медицинские учреждения Самарской области. Состояние последних оценивается как средней степени тяжести, рассказали в ведомстве.

По данным ГУ МВД, автобус Scania съехал с трассы Урал — Муханово и опрокинулся. Отмечается, что водитель выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения.

В ГУ МВД также сообщили, это транспортное средство было зарегистрировано в Казахстане. Автобус вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород.

В прокуратуре Самарской области добавили, что, по предварительным данным, водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Авария произошла в 01:00 (00:00 мск).

Ранее в Венеции автобус с пассажирами упал с высоты.