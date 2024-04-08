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Жителя Новосибирска будут судить за раздачу нацистских листовок и нападение на иностранца

Раздававший нацистские листовки мужчина напал на нигерийца в Новосибирске

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Новосибирске мужчина попал на скамью подсудимых за оскорбление иностранца по расовому признаку и нападение на него. Об этом говорится на сайте Ленинского районного суда.

Согласно материалам дела, инцидент произошел на улице Титова в 16 мая 2021 года. Тогда обвиняемый раздавал там листовки, в них говорилось о том, что некоторые люди не могут заключить брак из-за своей национальной принадлежности.

В какой-то момент мимо активиста с нацистскими убеждениями проходил незнакомый ему гражданин Нигерии. Россиянин подошел к нему и произнес слово, которое является оскорбительным наименованием чернокожего человека, а затем достал из сумки аэрозольный баллончик, распылил вещество в лицо потерпевшему и скрылся.

Иностранец получил ожог, а нападавшего задержали. Его обвинили в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданину по мотивам расовой ненависти, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Дата судебного заседания будет назначена позднее.

Ранее в Петербурге женщина матом отругала пассажирку автобуса из-за ее «неславянской внешности».

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