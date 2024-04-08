Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье не признал вины

Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье мужчина заявил о своей невиновности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Во время допроса задержанный Филипп Ж. заявил, что с 2 апреля не пользовался мотоциклом. А в тот момент, когда по полицейским был открыт пистолетный огонь, он пребывал в гостях у своей девушки.

До этого сообщалось, что подозреваемый в нападении на полицейских Филипп Ж. был задержан примерно в полночь в одном из домов в тверском микрорайоне Химинститут.

В МВД России сообщили, что 7 апреля в деревне Якимово в городском округе Черноголовка Московской области сотрудники отдела полиции по г. о. Лосино-Петровский проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по полицейским из неустановленного оружия. В результате старший прапорщик полиции, который принимал участие в этих мероприятиях, Сергей Ефименко получил ранение, из-за которого скончался.

Ранее делом об избиении гаишника паломниками в Дивеево заинтересовался глава СКР.