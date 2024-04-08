ВСУ разминировали украинскую границу для отхода напавших на «Крокус» террористов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разминировали границу для совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» террористов. Об этом сообщает Первый канал.

По имеющимся у российских спецслужб сведениям, на украинской стороне готовили для бежавших из «Крокуса» террористов сразу два коридора. Оба расположены в глухих лесных местах Севского района Брянской области вблизи сел Подывотье и Троебортное. До украинской границы от этих сел всего три-четыре километра. ВСУ провели на этих участках границы разминирование и готовились встретить террористов вблизи населенных пунктов Чуйковка Ямпольского района и Сопычь Шосткинского района Сумской области Украины.

В свою очередь, террористы по указанию кураторов должны были сжечь свой автомобиль и перейти на украинскую территорию пешком.

До этого террористы на допросе заявили, что их куратором был человек по имени Сайфулло. Он обещал переправить их в Киев и выплатить каждому в качестве вознаграждения за совершенный в «Крокусе» теракт по одному миллиону рублей.

Вечером 22 марта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».