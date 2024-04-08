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ВСУ разминировали украинскую границу для отхода напавших на «Крокус» террористов

Спецслужбы РФ: ВСУ разминировали границу для бежавших из «Крокуса» террористов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разминировали границу для совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» террористов. Об этом сообщает Первый канал.

По имеющимся у российских спецслужб сведениям, на украинской стороне готовили для бежавших из «Крокуса» террористов сразу два коридора. Оба расположены в глухих лесных местах Севского района Брянской области вблизи сел Подывотье и Троебортное. До украинской границы от этих сел всего три-четыре километра. ВСУ провели на этих участках границы разминирование и готовились встретить террористов вблизи населенных пунктов Чуйковка Ямпольского района и Сопычь Шосткинского района Сумской области Украины.

В свою очередь, террористы по указанию кураторов должны были сжечь свой автомобиль и перейти на украинскую территорию пешком.

До этого террористы на допросе заявили, что их куратором был человек по имени Сайфулло. Он обещал переправить их в Киев и выплатить каждому в качестве вознаграждения за совершенный в «Крокусе» теракт по одному миллиону рублей.

Вечером 22 марта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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