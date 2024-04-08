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Семье погибшего в Подмосковье полицейского окажут помощь

МВД: семье погибшего в Подмосковье полицейского окажут необходимую помощь

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Полиция Подмосковья

Семье погибшего в Подмосковье сотрудника полиции Сергея Ефименко будет оказана вся необходимая помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, 7 апреля в деревне Якимово в городском округе Черноголовка Московской области сотрудники отдела полиции по г. о. Лосино-Петровский проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. Во время задержания злоумышленник осуществлял стрельбу из неустановленного оружия, в результате чего Ефименко получил ранение, из-за которого скончался.

Погибший правоохранитель был старшим прапорщиком полиции. У него остались две дочери.

6 апреля сообщалось, что в Барнауле сотрудники полиции задержали жительницу Новосибирска, многодетная мать распространяла наркотики.

30-летнюю жительницу Новосибирска задержали в одной из барнаульских гостиниц, в ходе обыска ее номера правоохранители обнаружили и изъяли свертки с наркотическим веществом общим весом более 28 граммов.

До этого силовики накрыли созданную супружеской парой банду, торговавшую наркотиками по всей России.

Ранее избитый сотрудником ДПС бывший полицейский из Ингушетии потребовал от МВД 1,5 млн рублей.

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