Стоматолог рассказала, в каких случаях требуется замена пломбы

Срок службы зубных пломб в среднем составляет от 5 до 10 лет. О том, в каких случаях требуется замена пломбы, и от чего зависит срок ее службы, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева.

Она отметила, что срок службы пломбы зависит от многих факторов, в том числе качества и состава материала, из которого изготовлена пломба, а также квалификации и умения врача.

Кроме того, по ее словам, важен правильный домашний уход и своевременная профилактики.

«То, как пациент чистит зубы дома и то, как регулярно он проходит профессиональную гигиену и профилактические осмотры, напрямую связано со сроком службы пломб. Своевременная профилактика, то есть удаление бактериальных скоплений в виде зубных отложений, максимально продлит эксплуатацию пломбы», — объяснила специалист.

Также она обратила внимание, что на срок службы пломбы влияет соблюдение пациентом правил эксплуатации.

«Доктор всегда дает рекомендации, которые следует соблюдать. Чаще всего это исключение «вредных» привычек, таких как откусывание ниток, грызение ручек, открывание зубами бутылок, разгрызание орехов и других высоких механических нагрузок. Аккуратность и бережность обеспечит длительную функциональность пломбы и поможет сохранить ее внешний вид», — подчеркнула Кадиева.

По ее словам, чаще всего замена пломбы рекомендуется в случаях появления вторичного кариеса под ней. Со временем происходит нарушение герметичности пломбы по ее границе с зубом, под нее проникают бактерии из полости рта и это приводит к разрушению зуба под пломбой. В таких случаях долгое время у пациентов нет жалоб, а кариозный процесс, тем временем, прогрессирует.

«Также мы рекомендуем менять пломбы, когда возникает ее усадка или стираемость — это сильно влияет на высоту прикуса, может приводить к деформациям в зубочелюстной системе, нарушению работы жевательных мышц. Также усадка влияет на плотность контактных пунктов между зубами, что может привести к постоянному застреванию пищи, формированию поддесневого кармана и травме десны», — добавила стоматолог.

Еще одним из важных показаний замены пломбы, который она назвала, является эстетический фактор. Пломба со временем может менять цвет (желтеть, краснеть) и становиться заметной на зубе, что важно для зубов в зоне улыбки.

В заключение врач отметила, что вовремя выявить проблему с пломбой и решить ее на ранней стадии можно только благодаря регулярному профилактическому осмотру у стоматолога, который стоит проводить минимум раз в полгода.

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