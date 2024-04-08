Больше всего россияне в соцсетях любят смеяться сквозь слезы

Самым популярным способ рассмеяться в соцсетях стали «радостные» эмодзи, которые присутствуют в 90% сообщений. Это показало исследование Pro-Vision Communications с помощью системы «Медиалогия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом чаще всего российские пользователи выбирают эмодзи, в которых смех сочетается со слезами — «Слезы радости» и «Катаюсь по полу от смеха». Таким образом смех сквозь слезы становится самой распространенной реакцией на шутки или ситуацию. Также в топ-5 рейтинга входят «Ухмыляющееся лицо», «Ухмыляющееся лицо со следами пота» и «Смеющееся лицо».

Интересно, что в 3 из 4 случаев эмодзи отправляют пользователи 25-59 лет, а доля аудитории моложе 24 лет составляет всего около 9%. Возможно, новые поколения чаще использует стикеры и гифки.

Альтернативные формы онлайн-смеха встречаются гораздо реже. Так, звукоподражания — от «ахаха» до «хе-хе» — содержат 4,2% сообщений. Доля сленговых выражений («угар», «ору») и аббревиатур («лол», «рофл») и вовсе не превышает 2%. При этом разные типы смеха часто дополняют друг друга в одном сообщении.

Смеется Россия неравномерно. По соотношению количества упоминаний к населению региона самой смешливой в соцсетях оказалась Республика Коми, опередившая остальные регионы в несколько раз. Возможно, это связано с универсальностью эмодзи — для жителей, говорящих на языках малых народов России, они часто заменяют «на письме» отдельные слова и целые выражения на русском.

В отличие от подавляющего большинства рейтингов сетевой активности, которые традиционно возглавляет мегаполисы, в случае с исследованием смеха первые позиции заняли северные регионы. Помимо Коми, это Мурманская, Архангельская, Новгородская и Вологодская области, а также Санкт-Петербург.

«Популярность эмодзи легко объяснить долгосрочными пользовательскими трендами: это и высокий темп медиапотребления, и любовь к визуальной информации. Эмодзи куда проще считать и легче использовать, а тенденция к упрощению сопровождает социальные коммуникации последние 5-7 лет. А вот доминирование северных регионов аргументировать уже сложнее — возможно, суровые условия жизни «растят» в людях отличное чувство юмора?» – прокомментировал Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications.

Ранее в Госдуме предложили заменить эмодзи с усатой женщиной «патриотическими смайлами».