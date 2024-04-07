В Одесской области произошли взрывы

В Одесской области Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В 21:03 мск в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Также в период с 21:00 по 21:21 и с 21:24 по 21:33 воздушная тревога звучала в Кировоградской области Украины. Кроме того, воздушная тревога объявлялась на территории Днепропетровской и Харьковской областей страны и в подконтрольных Украине частях Запорожской области и ДНР.

До этого власти Харькова сообщили о двух взрывах в городе. Подробности не сообщались.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.