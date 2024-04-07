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Во Франции у мэра Аваллона обнаружили дома 70 кг каннабиса

Как минимум 70 кг каннабиса нашли у дома мэра французского города Аваллон

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Depositphotos

Сотрудники французской жандармерии в ходе обыска нашли как минимум 70 кг марихуаны в доме мэра города Аваллон Джамили Хабсауи. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источники.

Согласно информации телеканала, операцию проводили в рамках кампании по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков под названием «Чистое пространство XXL». Жандармы Аваллона обнаружили тайник во флигеле дома градоначальника. Незадолго до этого сотрудники правоохранительных органов выявили связь братьев Хабсауи с торговлей запрещенными веществами.

В материале отмечается, что мэр была задержана, но впоследствии ее отпустили. В общей сложности по уголовному делу задержаны семь человек, в том числе двое братьев Хабсауи.

В конце февраля стало известно, что во Франции мужчина стал поставлять поставлять наркотики, чтобы избавиться от долга в €9 тыс.

Ранее во Франции 10-летний ребенок обнаружил сверток с наркотиком у школы.

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