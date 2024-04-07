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В Луганске отметили годовщину основания казачьей бригады «Терек»

Бойцов казачьей бригады «Терек» наградили в годовщину ее основания

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Александр Гальперин/РИА Новости

В Луганском кадетском корпусе прошли торжественные мероприятия в честь годовщины основания казачьей разведывательная бригада «Терек», сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

В ходе мероприятия участники исполнили гимны Российской Федерации и ЛНР. Также митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл прочитал молитву.

Кроме того, атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов зачитал присутствующим обращение помощника президента России, председателя Совета по делам казачества Дмитрия Миронова.

«Благодаря проявленным в ходе специальной военной операции стойкости и мужеству вы стали образцом выполнения воинского долга», — говорится в обращении Дмитрий Миронов.

Также к казакам обратился полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он назвал образование бригады «Терек» важным свидетельством, которое стало началом новейшего этапа развития казачества.

«В ходе специальной военной операции бойцы «Терека» показали себя достойными продолжателями дела своих отцов, дедов и прадедов – настоящих патриотов, готовых по первому зову стать на защиту Отечества», — сказал Чайка.

В свою очередь, на мероприятии глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что «Терек» выполняет самые сложные задачи на территории региона и поблагодарил казаков за это.

Как отметил генерал-лейтенант Владимир Алексеев в своем поздравлении, бригада уже имеет определенные заслуги в ходе проведения мероприятий специальной военной операции.

Отмечается, что также бойцов бригады наградили орденами и медалями. Орден Мужества вручили комбригу «Терека» Андрею Фадюхину.

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