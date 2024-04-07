В Подмосковье объявили план «Перехват» в связи с нападением неизвестных на полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«После нападения на полицейских введен план «Перехват», ведется поиск злоумышленников», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Shot, напавший на полицейских в данный момент едет на черном мотоцикле без номеров по трассе М11 в сторону Санкт-Петербурга на скорости под 150–200 км/час. Отмечается, что в момент нападения он был один. По данным источника, мужчине на вид 30-35 лет, славянской внешности.

В Ногинском районе Московской области неизвестные напали на полицейских.

В результате нападения один сотрудник МВД погиб, второй находится в реанимации, сообщили в экстренных службах.

Как отмечает Telegram-канал 112, инцидент мог произойти во время засады на наркодилера.

До этого в России план «Перехват» был объявлен 23 марта. Тогда в Брянской области были введены временные ограничения движения для всех видов транспорта. Сообщалось об организации маршрутов объезда по федеральным и региональным автодорогам.

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