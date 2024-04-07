В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ракетная тревога длилась 12 минут: с 15:18 по 15:26 по мск.

До этого ракетную тревогу в городе объявили вечером 6 апреля.

Утром 6 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под обстрел ВСУ он попал во время пробежки. Начали работать сирены, звуковое оповещение о ракетной опасности. Чиновник укрылся в модульной конструкции. Гладков заверил, что руководство Белгородской области продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности людей.

По словам губернатора, в этот раз в результате обстрела украинских войск никто не пострадал, однако повреждения получили пять частных машин, семь многоквартирных домов и административное здание, еще один дом в поселке Дубовое загорелся.

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