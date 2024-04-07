Число жертв взрыва на территории стрельбища в Тбилиси увеличилось

Число жертв сильного взрыва на территории стрельбища Battleground в Тбилиси выросло до трех. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр Службы по управлению чрезвычайными ситуациями министерства внутренних дел Грузии.

Согласно информации ведомства, в больнице скончался один из пострадавших.

В настоящее время врачи лечат трех пострадавших в результате инцидента.

Незадолго до этого пресс-служба МВД Грузии сообщала, что взрыв произошел на стрельбище Battleground в грузинском Тбилиси, известно о двух погибших.

В феврале стало известно о стрельбе на рынке в Рустави (город находится в 11 км к юго-востоку от Тбилиси). По данным грузинской полиции, огонь открыл мужчина 1988 года рождения. Он произвел несколько выстрелов. Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого задержали на месте.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу во время драки в ночном клубе в Башкирии.