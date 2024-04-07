На Камчатке ребенок выпал из окна третьего этажа и сломал позвоночник

В городе Елизово пятилетний ребенок выпал с высоты третьего этажа и получил травмы, мальчик забрался на подоконник, когда квартиру проветривали. Об этом сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Инцидент произошел в Елизово, пятилетний мальчик находился дома под присмотром старшей сестры. В одной из комнат было открыто окно, в какой-то момент ребенок забрался на подоконник, не удержался и выпал с высоты третьего этажа.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностирован компрессионный перелом позвоночника. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится доследственная проверка.

В Приморье двое детей вылезли в окно четвертого этажа, пока их мать спала. Пятилетний мальчик повис на карнизе, а его трехлетняя сестра села на край балкона. Органы опеки начали проверку.

Ранее в Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку.