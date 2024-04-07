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Дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

Боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе столовой

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую АЭС, зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой. Об этом сообщил официальный Telegram-канал пресс-службы станции.

Отмечается, что поврежден грузовик, разгружавший продукты. При этом за 20 минут до атаки дрона по этой территории проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом.

Также сообщается, что еще один прилет зафиксирован в районе грузового порта.

5 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке боевых дронов ВСУ. Повреждений критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС не произошло, все системы работают без нарушений. Прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

4 апреля на Запорожской атомной электростанции отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ — один из источников электроэнергии, необходимый для охлаждения реакторов.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе для ЗАЭС.

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