В Орске предложили временно запретить продажу алкоголя

Глава МЧС России Александр Куренков предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений в Оренбургской области. Его слова приводит ТАСС.

На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Куренков отметил, что важно не допустить спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы. Также по его словам, важно рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя.

До этого правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 специалистов. К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ. В регион прилетел лично глава МЧС.

Ранее назвали сумму ущерба жилью от наводнения в Оренбуржье.