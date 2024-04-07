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На стрельбище в Тбилиси произошел взрыв, есть погибшие

МВД Грузии: два человека погибли в результате взрыва на стрельбище в Тбилиси

Взрыв произошел на стрельбище Battleground в грузинском Тбилиси, известно о двух погибших. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

По данным полиции, инцидент произошел на улице Бочорми, 12. Помимо погибших, на месте происшествия обнаружили четырех пострадавших, которых доставили в больницы. Информация об их состоянии уточняется.

В настоящее время на стрельбище работают спасатели, патрульные и криминалисты, которые выясняют обстоятельства случившегося и принимают меры, чтобы обезопасить место.

В феврале сообщалось о стрельбе на рынке в Рустави (город находится в 11 км к юго-востоку от Тбилиси). По данным грузинской полиции, огонь открыл мужчина 1988 года рождения. Он произвел несколько выстрелов. Среди погибших — дядя подозреваемого, работавший на рынке, ранения получил и его двоюродный брат.

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого задержали на месте.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу во время драки в ночном клубе в Башкирии.

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