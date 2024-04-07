Арсенал оружия нашли в машине жителя Ленобласти

В Лужском районе Ленобласти у местного жителя нашли склад боеприпасов в машине, задержанный заявил, что нашел арсенал в лесу. Об этом сообщает «78.ru».

Машину с оружием обнаружил сотрудник полиции, когда совершал обход территории в поселке Толмачево. В припаркованном около жилого дома авто были найдены двуствольное охотничье ружье и тротиловая шашка, части ударно-спусковых механизмов, запал к гранате, электродетонатор, замедлитель к ручной гранате, четыре детонатора к взрывателю и россыпь патронов.

Владелец «ВАЗ-2115» объяснил, что ружье ему досталось в наследство от отца, а боеприпасы и патроны он недавно нашел в лесу и хранил в машине без всякой цели. Нетрезвого россиянина доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что мужчина был судим за кражи и умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее арсенал оружия и боеприпасов нашли у двух жителей Сахалина.