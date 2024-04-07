Двое детей вылезли из окна четвертого этажа в Приморье, пока мать спала

В Приморье двое детей вылезли в окно четвертого этажа, пока их мать спала. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Хрустальном Кавалеровского округа. Сообщается, что, пока мать пятилетнего мальчика и трехлетней девочки отдыхала, ее дети вылезли в окно. Сын повис на карнизе, а дочь села на край балкона. Соседи засняли произошедшее на видео.

В результате произошедшего мальчик и девочка не пострадали, сообщает Amur Mash. Отмечается, что в семье воспитывается всего четверо детей. Органы опеки начали проверку.

До этого в Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Инцидент произошел 5 апреля в многоэтажке по улице Дикопольцева. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Следователи устанавливают, где в момент происшествия были взрослые.

Ранее в Челябинской области девочка выпала из окна седьмого этажа, пока бабушка была в квартире.