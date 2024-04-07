В подтопленном Орске погибли четыре человека

Четыре человека погибли в подтопленном Орске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

«Погибли четыре человека. У двоих был сердечный приступ, у одного – естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано», — заявили в мэрии города.

До этого власти Оренбургской области назвали фейком информацию о 66 пострадавших в результате паводка в Орске.

Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ. В регион прилетел лично глава МЧС.

Ранее власти заявили о наихудшем сценарии с наводнением в Орске.