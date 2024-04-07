Прокуратура проверит, как происходит ценообразование на продукты в Орске

Прокуратура проверит, как формируются цены на продукты первой необходимости в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает Telegram-канал регионального ведомства.

Отмечается, что в средствах массовой информации появились публикации о повышении цен на питьевую воду. Ведомство также проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении водоснабжения населения.

«Проверяется обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости», — говорится в сообщении ведомства.

До этого ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области сообщал, что никаких проблем с поставками продовольствия и иных товаров в магазины города Орска, где вечером 5 апреля произошел прорыв дамбы, не зафиксировано.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.