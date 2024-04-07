Неизвестный устроил стрельбу во время драки в ночном клубе в Башкирии

В башкирском Ишимбае мужчина получил огнестрельное ранение во время драки в ночном клубе. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел в одном из ночных клубов в Ишимбае в ночь на 6 апреля. В увеселительном заведении возникла ссора между двумя отдыхавшими компаниями молодых людей. В ходе конфликта один из его участников открыл стрельбу, ранение получил мужчина.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Возбуждено уголовное дело, личность стрелявшего устанавливается. Следователи выясняют все обстоятельства конфликта.

На Урале конфликт двух мужчин возле детского сада закончился стрельбой, один из участников ссоры стрелял в другого из травматического пистолета. Двое отцов поссорились, когда приехали забирать детей, проводится проверка. Стрелка разыскивают.

Ранее в Приморье арестовали мужчину, который открыл стрельбу из карабина по друзьям.