Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти заявили о наихудшем сценарии с наводнением в Орске

Власти Оренбургской области заявили об осложнении прогноза по паводку

close
100%
Егор Алеев/ТАСС

Развитие ситуации с паводком в Оренбургской области трудно предсказать из-за обильных осадков, но в Орске обстановка развивается по самому неблагоприятному сценарию. Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства региона.

«По наихудшему сценарию развития паводковой обстановки в Орске в районе подтопления находятся 6644 жилых дома. <...> Оперативный прогноз паводка по области осложняется обильными осадками, которые ожидаются в ближайшие сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего половодье охватило 27 муниципальных образований в Оренбургской области. По состоянию на утро 7 апреля, из затопленных населенных пунктов удалось эвакуировать 4064 человека, включая 885 детей. Энергоснабжение нарушено в 8816 жилых домах. В правительстве также рассказали о развертывании 33 пунктов временного размещения общей вместимостью 23 325 человек.

Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ. В регион прилетел лично глава МЧС.

Ранее сообщалось об уменьшении сброса воды из Актюбинского водохранилища.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами