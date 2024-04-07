Власти заявили о наихудшем сценарии с наводнением в Орске

Развитие ситуации с паводком в Оренбургской области трудно предсказать из-за обильных осадков, но в Орске обстановка развивается по самому неблагоприятному сценарию. Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства региона.

«По наихудшему сценарию развития паводковой обстановки в Орске в районе подтопления находятся 6644 жилых дома. <...> Оперативный прогноз паводка по области осложняется обильными осадками, которые ожидаются в ближайшие сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего половодье охватило 27 муниципальных образований в Оренбургской области. По состоянию на утро 7 апреля, из затопленных населенных пунктов удалось эвакуировать 4064 человека, включая 885 детей. Энергоснабжение нарушено в 8816 жилых домах. В правительстве также рассказали о развертывании 33 пунктов временного размещения общей вместимостью 23 325 человек.

Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ. В регион прилетел лично глава МЧС.

Ранее сообщалось об уменьшении сброса воды из Актюбинского водохранилища.