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Власти Курганской области заявили о необходимости эвакуации жителей из-за паводка

Губернатор Шумков: прогноз по паводку в Курганской области ухудшился

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Shutterstock/sunakri

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что прогноз по паводку в регионе ухудшился, местным жителям необходимо эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шумкова, вода в Курганскую область может прийти через четыре дня. В зону подтопления попадают более 50 населенных пунктов, их жителям необходимо эвакуироваться. Он пояснил, что прогнозы по паводку ухудшились, так как Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды.

«Прогноз по паводку в связи с растущими сбросами соседей резко ухудшается. ... По Кургану уже ожидается уровень воды выше 9 метров с возможным достижением уровня 1994 года… Вода в Звериноголовское расчетно придет через 2-3 дня, в Курган через 4 дня», — поделился глава региона.

Ожидается, что пик паводка в Кургане наступит через семь дней. В зону подтопления попадают районы Тополя, Черёмухово, Глинки, Челноково, Малое Чаусово, Увал, Вороновка, Восточный, Северный, Кулацкий, Камчиха, Арбинка, а также десятки СНТ и села в Кетовском, Притобольном, Куртамышском, Звериноголовском, Целинном и Белозерском округах.

До этого заместитель главы МЧС Илья Денисов сообщил министру Александру Куренкову, который прибыл в Орск, что ведомство оценивает ситуацию с паводком как сложную.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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