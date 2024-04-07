МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. Об этом сообщил заместитель главы МЧС Илья Денисов министру Александру Куренкову, который прибыл в Орск, передает РИА Новости.

«Ситуация развивается. Обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации», — сказал он.

Александр Куренков прибыл в Орск Оренбургской области. Спецборт МЧС приземлился в аэропорту города, после чего Куренков сразу отправился в подтопленные районы города.

До этого в МЧС сообщали, что Куренков на месте организует работы по ликвидации последствий паводка.

Эвакуация жителей города Орска с подтопленных территорий проводится в круглосуточном режиме. В эвакуации задействованы региональные и муниципальные службы, спасатели, волонтеры.

Уровень воды в реке Урал достиг почти 11 метров.

Ранее сообщалось, что в спасательных работах в Орске участвуют более 700 сотрудников МЧС.