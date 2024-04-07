Семья спаслась из горящего дома благодаря кошке

В селе Сандата Ростовской области семья спаслась из горящего дома благодаря разбудившей их кошке. Об этом сообщает МЧС Росси в Telegram-канале.

В Сальском районе Ростовской области домашняя кошка помогла хозяевам спастись из горящего дома. Пожар произошел ночью, когда члены семьи крепко спали, огонь охватил хозяйственные постройки во дворе и перекинулся на гараж и крышу жилого дома.

Первой проснулась кошка по кличке Марфа, она начала жалобно мяукать и разбудила хозяев. Из горящей постройки люди выбрались сами, кошка успела спасти своих котят. Возгорание площадью 120 квадратных метров удалось потушить пожарным.

В городе Красный Сулин домашняя кошка спасла хозяев во время пожара в доме, жители частного дома перед сном забыли отключить газовые форсунки печи, пламя перекинулось на кресло и быстро распространилось по комнате. Из горящей постройки пыталась сбежать кошка, она ударилась об окно и разбудила 16-летнего подростка, молодой человек вызвал пожарных и вместе с отцом выбежал из дома.

Ранее в Дмитрове девочка спасла всю семью во время пожара.