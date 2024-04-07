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В приморском океанариуме трехлетний ребенок упал с пятиметровой высоты

СК Приморья возбудил дело после падения ребенка в океанариуме

СК Приморского края возбудил уголовное дело по факту травмирования малолетнего ребенка в океанариуме на острове Русский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 5 апреля в приморском океанариуме, трехлетний мальчик вместе с родителями находился на втором этаже здания. В какой-то момент ребенок зашел между батареями у панорамного фасада, провалился в проем и упал с большой высоты на металлическую скамью.

Пострадавший получил тяжелые травмы, он доставлен в отделение реанимации. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи установили, что в нарушение нормативных требований в здании отсутствуют непрерывные заграждения и поручни. Известно, что семья приехала на отдых в Приморье из Сахалинской области, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее годовалый ребенок сломал ключицу из-за неисправной кровати в детской больнице.

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