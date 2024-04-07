В спасательных работах в Орске участвуют более 700 сотрудников МЧС

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ.

Спасатели работают на самых сложных участках. Для эвакуации жителей, помощи и спасения пострадавших они используют моторные и надувные лодки, а также плавающие транспортеры, вмещающие до 50 человек.

До этого губернатор Курганской области Шумков предупредил об опасности паводка в регионе. По его словам, подтоплению могут подвергнуться многие районы Курганы и десятки сел области.

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщила, что в областном центре для защиты от паводка возводится искусственная насыпь.

Ранее власти Орска призвали срочно эвакуироваться жителей 6-го микрорайона города.