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В спасательных работах в Орске участвуют более 700 сотрудников МЧС

МЧС: в спасательных работах в Орске принимают участие более 700 человек

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Пресс-служба МЧС России/РИА Новости

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ.

Спасатели работают на самых сложных участках. Для эвакуации жителей, помощи и спасения пострадавших они используют моторные и надувные лодки, а также плавающие транспортеры, вмещающие до 50 человек.

До этого губернатор Курганской области Шумков предупредил об опасности паводка в регионе. По его словам, подтоплению могут подвергнуться многие районы Курганы и десятки сел области.

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщила, что в областном центре для защиты от паводка возводится искусственная насыпь.

Ранее власти Орска призвали срочно эвакуироваться жителей 6-го микрорайона города.

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