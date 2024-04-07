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Губернатор Курганской области заявил об угрозе паводка в регионе

Губернатор Курганской области Шумков предупредил об опасности паводка в регионе

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РИА Новости

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил об опасности паводка в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы областной администрации.

По словам, Шумкова в связи с растущими сбросами в соседних областях прогноз по паводку резко ухудшился. Поэтому в Кургане ожидается уровень воды выше девяти метров с возможным достижением уровня 1994 года. В связи с этим могут быть подтоплены ряд районов города, десятки СНТ и сел в Кетовском, Притобольном, Куртамышском, Звериноголовском, Целинном и Белозерском округах.

Губернатор подчеркнул, что число подтопляемых районов может увеличиться в зависимости от роста объёмов сброса вод соседями. По его словам, вода в Звериноголовское появится через два-три дня, в Кургане — через четыре дня, с пиком паводка через семь дней.

Шумков призвал жителей не ждать дополнительных предупреждений, а собирать вещи, документы, родных и близких, домашних животных и отселяться из мест подтоплений.

До этого сообщалось, что в Оренбурге возводят искусственную насыпь для защиты от паводка.

Ранее власти Орска призвали срочно эвакуироваться жителей 6-го микрорайона города.

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