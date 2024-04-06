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В МЧС прокомментировали информацию об обрушении дамбы в Марий Эл

МЧС: сообщений об обрушении дамбы пруда в Марий Эл не поступало

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Виталий Аньков/РИА Новости

В МЧС не поступало сообщений об обрушении дамбы пруда в Куженерском районе Марий Эл. Об этом сообщает республиканское управление МЧС.

Там отметили, что в указанном районе произошел подмыв водопропускной трубы через переезд.

«Угрозы подтопления населенного пункта нет, жизнедеятельность населения не нарушена», – пояснили в пресс-службе ведомства, добавив, что паводковая обстановка в республике в норме.

В МЧС также призвали жителей региона не поддаваться панике и беречь себя, напомнив, что ситуация находится под контролем специалистов.

До этого помощник главы министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил о шести медицинских учреждениях, попавших в зону подтопления в Орске после прорыва дамбы и начала наводнения.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к опасной отметке в 930 см. Ожидается, что к ночи часть районов города может уйти под воду.

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело из-за прорыва дамбы в Орске.

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