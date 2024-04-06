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В Гидрометцентре рассказали о сложном половодье в России

Вильфанд назвал сложной ситуацию с половодьем на Волге

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Shutterstock/sunakri

Практически во всех субъектах Центрального федерального округа России наблюдается сложное половодье, которое завершится к концу следующей недели. Об этом «Газете.Ru» заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, такая ситуация возникла из-за большого количества снега, выпавшего в центре Европейской части России.

«Это сезонная проблема, она всегда сопровождается опасными ситуациями. В этом году в центре Европейской России выпало очень много осадков, поэтому и половодье сложное. Сложное половодье практически во всех субъектах центрального федерального округа, но постепенно оно, половодье, будет завершаться, к концу следующей недели. В начале этой недели была очень теплая погода, это привело к тому, что в Костромской, Ярославской, Московской, Тверской областях и в Центрально-Черноземных областях --Воронежской, Курской — везде были сложные ситуации. Начал быстро таять снег, он сходил по водосбору и переполнял реки. Вода выходила на пойму и за пойму, подтапливало и дороги, и многие другие объекты», — сказал он.

Вильфанд отметил, что сложная ситуация с половодьем продолжится на Волге из-за глубины промерзания почвы и большого количества снега. По его словам, в других регионах также может возникнуть половодье из-за вскрытия «великих рек Сибири».

«На Волге глубина промерзания почвы очень большая, в отличие от Центрального федерального округа. Концентрация талого снега в центре Европейской России хорошая, на Волге — нет. Кроме того, там снега много, поэтому там вода и талый снег, как по асфальту, он действительно сходит прямо в русло реки. Это все предусматривалось в прогнозах, которые были выпущены еще во второй-третьей декаде марта. На самом деле сложное половодье уже сейчас охватило около 30 субъектов Федерации. Оно будет продолжаться, потому что будут вскрываться великие реки Сибири: Лена и Енисей. Это традиционная, сложная проблема», — пояснил он.

5 апреля в городе Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. В результате в зоне затопления оказались около 10 тыс. человек. Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля заявил, что уровень воды на реке Урал стал критичным. Половина микрорайона Старый город на территории Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться. Также власти Орска призвали граждан срочно эвакуироваться с территории города.

Как позже сообщили в прокуратуре Оренбургской области, прорыв дамбы произошел в связи с несвоевременным принятием мер по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем состоянии. СК возбудил дело по статьям УК о халатности и нарушении правил безопасности при строительных работах после прорыва дамбы.

Ранее сообщалось, что житель Орска застрял на крыше дома в ожидании эвакуации.

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