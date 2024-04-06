В Свердловской области семилетний ребенок оказался под колесами иномарки

В Свердловской области произошла авария во дворе дома. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в Березовском. По предварительной информации, семилетний мальчик бежал домой с детской площадки и неожиданно для водителя Ford оказался на дороге, так как появился из-за припаркованной во дворе машины.

«Водитель пояснил, что ребенок появился на дороге внезапно», – поделились в Госавтоинспекции.

Ребенок оказался под колесами иномарки. О том, получил ли он травмы, не сообщается. В момент ДТП родители не присматривали за ребенком и находились в квартире.

На ситуацию обратили внимание в ГИБДД. На данный момент специалисты проверяют, разъясняли ли мальчику в школе правила поведения на дороге. Помимо этого, данные об инциденте направили в ПДН для последующей работы с семьей.

В ГИБДД напомнили о необходимости постоянно рассказывать детям о правилах безопасности на дороге и демонстрировать на личном примере.

Ранее в Петербурге первоклассник попал в больницу с черепно-мозговой травмой после того, как внезапно выбежал на дорогу и был сбит машиной.