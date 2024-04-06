Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области семилетний ребенок оказался под колесами иномарки

В Свердловской области водитель Ford сбил семилетнего ребенка

close
100%
Depositphotos

В Свердловской области произошла авария во дворе дома. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в Березовском. По предварительной информации, семилетний мальчик бежал домой с детской площадки и неожиданно для водителя Ford оказался на дороге, так как появился из-за припаркованной во дворе машины.

«Водитель пояснил, что ребенок появился на дороге внезапно», – поделились в Госавтоинспекции.

Ребенок оказался под колесами иномарки. О том, получил ли он травмы, не сообщается. В момент ДТП родители не присматривали за ребенком и находились в квартире.

На ситуацию обратили внимание в ГИБДД. На данный момент специалисты проверяют, разъясняли ли мальчику в школе правила поведения на дороге. Помимо этого, данные об инциденте направили в ПДН для последующей работы с семьей.

В ГИБДД напомнили о необходимости постоянно рассказывать детям о правилах безопасности на дороге и демонстрировать на личном примере.

Ранее в Петербурге первоклассник попал в больницу с черепно-мозговой травмой после того, как внезапно выбежал на дорогу и был сбит машиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами