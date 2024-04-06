Профессор назвал причину прорыва дамбы в Орске

К прорыву дамбы в Орске могли привести снежная зима и теплая погода. Об этом заявил доктор экологических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин, слова которого передает газета «Известия».

«В Оренбургской области выпало очень много снега. И быстро началось снеготаяние. Была очень теплая погода последнюю неделю. Два фактора наложились друг на друга. И в результате река Урал вздыбилась», — сказал Малинин.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что дамба в подтопленном Орске была рассчитана на другую нагрузку — гораздо меньшую.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее сообщалось, что жителей Оренбурга будут эвакуировать принудительно.