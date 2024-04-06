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СК проводит пожарную экспертизу в сгоревшем «Крокус Сити Холле»

Crocus Group: СК занимается проверкой здания «Крокуса» на огнеустойчивость

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Пожарная экспертиза в настоящее время проводится в сгоревшем в результате теракта красногорском «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Crocus Group.

«Всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокус Сити Холла» на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет РФ. Проводится пожарная экспертиза», – пояснили в компании.

Там отметили, что все материалы, которые использовались при строительстве «Крокус Сити Холла», соответствуют стандартам качества. Следствию были предоставлены соответствующие документы, заявили в пресс-службе, подчеркнув что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами.

До этого выяснилось, что часть автоматической системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка в «Крокусе», не сработала после начала возгорания.

Вечером 22 марта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее было названо число заявлений от москвичей на выплаты после теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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