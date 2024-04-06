Еще один самолет со спасателями вылетел в Оренбургскую область

Дополнительный самолет со спасателями вылетел в Оренбургскую область по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на борту самолета Ил-76 175 специалистов Отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России, а также плавательные средства; техника высокой проходимости; специальное оборудование; гидрокостюмы; спасательные жилеты.

В настоящее время в спасательной операции в Орске задействованы 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств, 13 беспилотных летательных аппаратов.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее строительство частично разрушенной дамбы в Орске оценили в почти 1 млрд рублей.